市場監管總局會同中央網信辦、稅務總局昨（13日）召開互聯網平台企業行政指導會，要求企業承諾不會強制商戶「二選一」，並要做到「五個嚴防」 和「五個確保」，企業須於限期一個月內全面自檢自查，逐項徹底整改。當局指，今日起連續三天，將公開34間企業《依法合規經營承諾》的詳情，其中包括騰訊（700）、阿里巴巴（9988）、百度（9888）、京東（9618）、快手（1024）、美團（3690）、字節跳動、B站（BILI）、唯品會（VIPS）等。

根據百度的依法合規經營承諾書，百度須承諾反對資本無序擴張，不與其他經營者達成壟斷協議，並須加強商業內容治理機制、保護消費者權益，特別是提高對老年人和未成年人的保護等共八大條文。

京東亦要遵守《消費者權益保護法》、《電子商務法》、《反壟斷法》、《廣告法》、《價格法》等有關法律法規規定，不實施「二選一」，不濫用市場支配地位。

字節跳動則列出13條條文，包括在確保用戶知情的前提下，以「最小必要」原則依法收集、使用用戶訊息；強調食品安全，對食品相關商家、商品進行重點治理；堅持獨立自主經營，不與同行就價格、市場等敏感訊息進行協調等。

美團表示，支持市場監管部門監管執法工作，一旦發現違法行為線索，將及時向監管部門舉報，又會積極配合調查處理。

另外，美團再因不正當競爭敗訴，將向阿里（9988）旗下餓了麼賠償35.2萬元人民幣。財聯社報道，江蘇省淮安市中級人民法院就美團不正當競爭行為作出判決，該案為首次適用2018年1月1日起施行的《中華人民共和國反不正當競爭法》第十二條，認定的外賣領域不正當競爭侵權案件。

樂視網財務造假 賈躍亭終身禁入證券市場

中國證監會昨（13日）公佈，因一系列財務造假行為，決定對樂視網信息技術（北京）股份實際控制人、時任樂視網董事長賈躍亭採取終身證券市場禁入措施；時任樂視網財務總監楊麗杰同樣被罰終身禁入證券市場。

樂視網及時任董事長賈躍亭，早前被北京證監局分別罰款2.406億元（人幣，下同）及2.412億元。證監會指出，自宣布決定之日起，上述人士在禁入期間內，除不得繼續在原機構從事證券業務或者擔任原上市公司、非上市公眾公司董事、監事、高級管理人員職務外，也不得在其他任何機構中從事證券業務或者擔任其他上市公司、非上市公眾公司董事、監事、高級管理人員職務。

中央嚴禁地方政府違規舉債

除了規管市場秩序外，中國又進一步防範財政風險。中國國務院周二發佈《關於進一步深化預算管理制度改革的意見》，重申要清理規範地方融資平台公司，剝離其政府融資職能，一旦失去償還能力，便要依法實施破產重整或清算。

文件指，中央將嚴禁地方政府通過金融機構違規融資或變相舉債；同時，要遏制隱性債務增量，妥善處置和化解隱性債務存量，並稱當前和今後一個時期，財政處於緊平衡狀態（即短期內供需大體平衡，但不能保證時刻供應充足），收支矛盾較為突出，要增強預算約束力。

早在2018年9月，中央就發佈過《關於加強國有企業資產負債約束的指導意見》，指對嚴重資不抵債、失去清償能力的地方政府融資平台公司，依法實施破產重整或清算。

太平洋證券分析師李雲霏表示，過去兩年中央沒有特別強調隱性債務風險，在此刻重提，表明政策方向是長期穩定的，希望地方政府在合法合規的前提下融資，「對地方政府是一個提醒。」

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