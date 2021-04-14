疫情下本港樓價仍高企，家有黃金屋雖可維繫關係，相反，亦能成為分家的原因。最近網上流傳一輯圖片，疑似有兒子要求阿媽賣樓分身家，更大咬要分300萬元，疑索價不果，將全屋家具推倒慘變成「廢墟」，並要報警求助。

今日網上流傳一輯照片，指有人「要阿媽賣樓分錢唔成拆屋泄憤」，照片可見，一個住宅單位客廳至睡房均被人搗亂，客廳雜物散落一地，十分凌亂，梳化、抽屜、地面均滿佈家中物品。電視機及枱燈被人推倒在地上。

牆身更寫上大字：「To 老媽，我想你應該還不是很明白。我不是在外住到6月份。我係要分一半房屋的價錢，3百萬。之後過我自己的生活。我不會回來的了。」又言：「我要嘅係尊重，對自由、尊嚴、平等嘅待遇。自己的私生活、工作都與你和任何人無關。」房門亦大大隻字寫上「賣樓」。圖中可見，有警員接報到場。

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