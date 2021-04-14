母公司華晨集團正進行破產重組的華晨中國（1114），因核數師需時釐清涉及一間附屬公司部份未經授權擔保而未能按時公佈去年業績。該公司今日披露，指核數師正調查的是公司旗下金杯汽控為華晨集團作未經授權擔保的貸款，涉及金額達59億元（人民幣，下同），而涉及銀行包括中國進出口銀行、華夏銀行、哈爾濱銀行及光大銀行，其中又以向光大銀行作擔保的貸款最多，高達44億元。

據該公司取得的文件， 華晨仍結欠上述債權人的貸款為37.56億元，其中哈爾濱銀行和光大銀行已向金杯汽控提出法律程序，及凍結金杯汽控約3.01億元的銀行存款。

另外，據盛京銀行的確認函顯示，金杯汽控在該行存款總額比存款賬簿記錄的金額少17.3億元，也沒有金杯汽控帳目所列的6.5億元結構性存款。

華晨中國聲稱，在核數師告知前，不知悉有相關未經授權擔保及由其引伸的法律訴訟。由於有必要確定是否尚有其他未經授權擔保，以及簽立未經授權擔保的背景情況、相關法律後果及對公司財務報表的影響，該公司將成立獨立董事委員會調查事件。

華晨中國指，無法於4月30日前公佈業績。

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