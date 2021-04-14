隨着疫苗開展接種，本港疫情漸見回穩迹象，市場展望經濟可於年內復蘇。中原最新報告指，首季工商舖共錄1,665宗成交，涉及金額逾272億元，兩者按年增逾一倍。該行預計，第二季相關成交將按季再升約25%，價格穩步增約15%；整體市場呈現量升價穩。

中原工商舖數據顯示，首季整體市場錄得1,665宗買賣，總成交金額達272.02億元；較去年同期錄656宗成交，涉及金額約111.31億元，分別大升1.54倍及1.45倍。中原工商舖董事總經理潘志明指，市況轉好，加上非住宅物業撤辣等利好因素帶動下，工商舖市邁向復蘇，各個板塊成交價量將穩定向好，預料第二季整體成交量可升至2,450宗，成交金額則增至360億元。

各個板塊中，以商舖反彈最為顯著，首季錄得1,304宗租賃成交，總金額約1.35億元；按年分別增逾五成。潘志明指，由於部份分區舖租累跌最多八成，相信下調幅度有限，料舖租離「見底」不遠。

中原工商舖商舖部董事黃偉基補充，現時業主抱「寧丟空，不劈租」心態，反映對後市信心強，預計商舖市況持續向好，第二季舖租或可升最多兩成，今年全年則可錄約一成升幅。

寫字樓方面，首季共有238宗成交，涉及金額約15.51億元；較去年同期各增1.53倍及2.36倍。中原寫字樓部董事陳雁樓表示，3月單月已錄逾百宗商廈買賣，佔季內超過一半成交，並屬過去兩年單月新高。他續料，若旺市持續，相信寫字樓市況將可轉跌為升，第二季價格或可反彈5%；而空置率則將於下半年有望回落，惟業主叫租仍然受壓，預計第二季寫字樓租金將回調最多5%。

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