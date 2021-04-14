Coinbase將上市，市場對加密幣抱樂觀態度，Bitcoin持續上升，據coindesk報價，曾創63,825美元新高。

加密貨幣相關的股票，例如Riot Blockchain和Marathon Digital分別升15%及1.86%。本地Bitcoin概念股亦造好，火幣科技（1611）升6.223%，報24.75元；美圖（1357）升3.472%，報2.98元；柏能（1263）升5.556%，報3.61元。

儘管有人懷疑加密幣牛市的持久性。隨着越來越多企業開始接受Bitcoin，加上Coinbase將上市，市場認為連華爾街也日益接受加密貨幣。

Coinbase將於4月14日在納斯達克上市，上市參考價每股250美元，按完全攤薄計算，估值約653億美元，為第一家在美國上市的大型加密幣企業，若市值達到1,000億美元，將瞬間成為美國最有價值的85家公司之一。

Swissquote的高級分析師Ipek Ozkardeskaya在一份報告中寫道，Coinbase的上市將標誌着傳統金融途徑與另類加密貨幣途徑之間的第一個正式連結。因此，成功加入納斯達克可視為傳統投資者認可加密貨幣。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略