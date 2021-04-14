上年年尾叱吒樂壇頒獎禮之後，很多人自以為醒的說：「而我不知誰是姜濤」。講得好proud。對著一個最多人投票支持的歌手，你自豪地說不認識，那你就隨著七八十年代你最喜愛的歌手一起從這時代fade out。這個年頭有這個年頭的聲音。

不服？

就連大台TVB都知他們要靠姜濤及Mirror等年輕歌手。其實TVB在大部份時間都無人討論。社交媒體的能見到有多少？套用蕭生回應游學修的一句話：「係零呀！」（我知其實並非真是零，只是比較平時的討論與有關他們抽姜濤水的討論，那就是大對比）。

不過自從上次他們找自己藝人扮（醜化）姜濤；他們就知靠自己的40路後生仔，社交媒體上是沒人跟他們「傾下偈」。於是當他們在剛過去的星期日上演的重頭綜藝節目，事前說問過Viu.tv可否讓姜濤在他們的台亮相，以至節目中有張不知從哪裡得來的姜濤照片。大家就知道，這個台對他們的藝人多有信心。但他們這著也算收到預期效果，很多人在Facebook / Instagram及論壇討論。

很多人說Viu.TV的節目budget細。就連他們的藝人在節目中也經常這樣「自嘲」。但大台再大，也不及Viu.TV的節目造出來的輿論與話題。現在大小品牌現在的宣傳與廣告都在乎網絡上的傳播力，Viu.TV無疑是很有計劃去主攻社交媒體。而似乎這策略也令他們的業務一直提升。

Jansen Lu

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