直接插入心臟的劇痛，不是源於那句「我都話分手咯」，而是他那雙曾經盛滿溫柔的眼睛，如今竟然沒有半點留戀。

哭得死去活來了，抽搐的聲線終於吸到一口氣。

她向男友說出那句指定對白：「最多我改吖。」

連求情都不懂的人，才會說出一句：「最，多，我，改，吖」。

改就改啦，咩「最多」啫？

「最多」是甚麼時候用的？就是當你很不情願，但又想息事寧人的時候，你便會說「最多」了。即是你去茶餐廳食餐蛋麵，碗麵有條蟲，你話要投訴去食環署，然後個伙記唔想你咁做，佢就會話：「Ｘ！最多唔收你錢囉。」

「最多」的意思，包含了仁至義盡的無奈：我都唔想㗎，不過算啦，我都肯蝕底畀你，此為「最多」也。

「最多」是談判的用字，不是求情的用字。如果有人向我求情說「最多」，一定會反感。

回到那對男女的場景。

「你次次都話會改㗎啦，」男友覺得她越來越討厭，「end up 咪又係成Q日check我電話。」

「我......我......」陰公，真係喊到漏晒口，但於事無補，「我真......真係會......會......會改㗎喇。」

「冇用㗎喇，」男友反晒眼，「你畀我走啦。」

女生聽到這句，有如萬箭穿心，極痛之後還是極痛：「求下你畀多次機會我，得唔得？」

完了吧，如無意外，但完歸完，是否有些地方值得深思。

為甚麼208日前，那個男生還是愛到每晚都要聽完她說 good night BB才睡得着，如今竟然被對方苦苦哀求仍然無動於衷？

「點解佢會變成咁？」也許她回到家便會哭着問自己的閨蜜一個這樣的問題。

「啲男人係咁㗎啦，得到手之後就唔再緊你㗎喇。」回答一個沒有質素的問題，沒有質素的閨蜜當然也會給出一個沒有質素的答案。

變？

其實這不是一個愛情研討會，也不是一場男女辯論賽，而是一個 self-reflection 的機會，reflect 到底你你我我有沒有陷入一個慣性想法——凡有問題，都是別人問題的慣性想法。

他有變嗎？可能沒有。Day 1 問你，what kind of guy is he？你說 nice guy；Day 208 再問你，what kind of is he？你才說 pok guy。實情有機會是，Day 1 已經是一個 pok guy，只是你看不到而已。

他有變嗎？可能有。但我們又有否想過，「他變了」是一個結果，而導致這個結果的，可能是「你變了」。以前他很溫柔，因為你很可愛；以前他很瘋狂，因為你很矜持；以前你不介意他有他的朋友，因為你也有你的朋友。

男人又好，女人又好，都是看重價值的動物。「黐身」減低自己的價值，「獨立」提升自己的價值；為自己着想減低自己的價值，為對方着想提升自己的價值；講嘢冇 substance 減低自己的價值，講嘢有 substance 提升自己的價值。

以上的「她」可變成「他」，而「他」又可變成「她」；值得看清楚的不是性別的問題，是想法的問題。

你的想法如何，你的人緣也必如何。下屬做錯了你交帶的事，有沒有想過是自己指令不清，而不是他沒有做得好？朋友向你隱瞞，有沒有想過是自己心胸狹窄令人不敢向你交待，而不是他有心騙你？經常說「係因為佢咁咁咁我先會咁咁咁」，不懂自我檢討是輸家的心理特徵。

就算對方是錯，都不要把對方想得太錯；就算自己是對，也不要把自己想得太對。

這一晚，我們在皇仁舊生會吃飯，三男三女，其中貌似友坂里惠的已婚女 banker 娓娓道出8年前那分手一幕，我們都聽得非常肉緊。

「你求佢畀多次機會你，之後佢講咩？」我忍不住問。

「我聽唔到佢嘅答案，」友坂說。

因為那位男友正要開口回答之際，突然有輛林寶堅尼停在環球大廈門口，引擎的咆哮聲震耳欲聾。

「惠惠！」下車的林寶車主，跑到哭成淚人的女生面前，那位本來寸到反晒眼的男朋友呆住了。

「佢......佢係邊個？」陰公，輪到男朋友漏口。

「我係邊個唔使你理，」林寶王子一手拖着惠惠，「同我一齊走。」

林寶王子和惠惠向着跑車的方向走，男朋友無助地目送兩人。

上車後。

「嗱，佢仲望住我哋呀，」林寶王子說，「都話呢條橋 work 㗎啦。」

「如果佢以為我同你真係有嘢，」惠惠說，「以後唔睬我點算？」

惠惠在港大讀書的時候，其中一年去了 UC Berkeley 做交換生，認識了那裏的一位高材生，即是這位林寶王子。兩人無所不談，後來成為了「好姊妹」，彼此之間並沒有愛情。

到今天依然跟林寶王子無所不談的惠惠，說男朋友約她見面，她有預感是要跟她攤牌。惠惠不想失去男友，於是林寶王子獻計，在重要關頭出現，必定讓男友醋意大發。

「佢打嚟喇佢打嚟喇，點算呀？」

「信我，cut 佢線。」

「咁如果佢唔再打嚟點算呀？」

「咁......」林寶王子在紅綠燈前停下來，「你咪可以考慮我......囉。」

「嘩，」我讚嘆，「冧死啦。」

8年前的林寶王子，便是惠惠今天的老公了，不過最爆都唔係呢樣。

我們來皇仁舊生會吃飯，席間當然有兩位皇仁舊生，而其中一位，便是當年那位寸到反晒眼的男朋友了。

「全靠你當年飛我，」惠惠舉杯說，「otherwise 我都唔會知道自己嘅問題喺邊。」

懂得感激傷害過你的人，是真正的開悟了。

前男友低頭不發一言，真是怎樣也想像不到他8年前那個反眼樣的寸樣。

「唔好意思，」惠惠看着前度說，「冇經你批准，講晒我哋啲 history 出嚟，最多呢餐我請。」

報復的時候，竟然也可以說「最多」。

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