和記電訊（215）旗下3香港和屈臣氏合作，將SoSim數據儲值卡銷售點拓展至全港屈臣氏、百佳線上和線下400間分店。

和記電訊執行董事及行政總裁古星輝表示，公司一直支持打擊罪案，過去有澳門市場電話卡實名登記的經驗，已向商務及經濟發展局對實名登記提供意見，作為主要持分者，認為政策措施要平衡各方利益，相信只要政策清晰，一定會得到市民支持。

古星輝說，未能評估實名制對儲值卡銷售影響，認為實名制實施120日內容許電訊商過渡，240日後進行登記，時間太短，建議延長寬限期至半年以上，並認為只可向每間電訊商購買最多3張儲值卡會為市民帶來不便。

SoSim數據儲值卡每月月費33元，30日4G任用50GB本地數據及5,000分鐘本地通話。3香港亦剛推出全新SoSIM手機應用程式，客戶可以管理賬戶，為電話卡實名登記作準備。

他指是次合作因早前在全港百佳的SoSim數據儲值卡銷售反應理想，所以今次將銷售點擴展至全港屈臣氏和百佳400間分店。

古星輝續指，早前已推出價值330萬元的大抽獎，未來SoSim數據儲值卡優惠陸續有來。截至3月底首季已售賣30萬張SoSim數據儲值卡，相信今年有可觀增長，並未回應何時推出5G SoSim數據儲值卡。

屈臣氏董事總經理李家樂表示，今年業績較去年有增長，疫情間有推出武漢肺炎測試套裝，線上銷售有顯著增長。即日起至4月30日，屈臣氏另外提供優惠，顧客於該店購買SoSim，可獲40元屈臣氏禮券和10倍易賞錢積分，及星級化妝師網上化妝課程或註冊營養師1對1網上諮詢。

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