滙控（005）加強亞洲佈局，英國《金融時報》引述銀行內部通知報道，集團4名高層下半年將會由倫敦總部調回香港，行政總裁祈耀年在電郵提到調遷本港反映亞太區的重要性，將會是未來增長的中心，集團策略之一是派更多高層駐紮亞洲。

除了早前有報道提過的「炒房」主管，即環球銀行及資本市場聯席主管Greg Guyett、財富管理及個人銀行業務全球行政總裁Nuno Matos及全球商業銀行業務行政總裁Barry O’Byrne外，《金融時報》今次提到另一個人名，是資產管理業務主管Nicolas Moreau。

雖然集團銳意加強亞洲佈局，不過祈耀年亦強調倫敦的重要性，他在內部通訊提到，預期部份直接跟Greg Guyett、Nuno Matos及Barry O’Byrne工作的人士都會調回香港，其餘則無改變，又指出「沒有計劃大規模將職位由倫敦調至香港」（We are not planning any large-scale movement of jobs from London to Hong Kong)，強調會繼續投資英國，說高層調職不影響總部設在英國的決定。過去一直有傳滙控有意將總部遷冊回港，然而，有關議題2015年曾確切檢討，但最終也被否決。

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