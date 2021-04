滙控(005)加強亞洲佈局,英國《金融時報》引述銀行內部通知報道,集團4名高層下半年將會由倫敦總部調回香港,行政總裁祈耀年在電郵提到調遷本港反映亞太區的重要性,將會是未來增長的中心,集團策略之一是派更多高層駐紮亞洲。

除了早前有報道提過的「炒房」主管,即環球銀行及資本市場聯席主管Greg Guyett、財富管理及個人銀行業務全球行政總裁Nuno Matos及全球商業銀行業務行政總裁Barry O’Byrne外,《金融時報》今次提到另一個人名,是資產管理業務主管Nicolas Moreau。

雖然集團銳意加強亞洲佈局,不過祈耀年亦強調倫敦的重要性,他在內部通訊提到,預期部份直接跟Greg Guyett、Nuno Matos及Barry O’Byrne工作的人士都會調回香港,其餘則無改變,又指出「沒有計劃大規模將職位由倫敦調至香港」(We are not planning any large-scale movement of jobs from London to Hong Kong),強調會繼續投資英國,說高層調職不影響總部設在英國的決定。過去一直有傳滙控有意將總部遷冊回港,然而,有關議題2015年曾確切檢討,但最終也被否決。

