截至21:35

美股在經濟全面復蘇背景下造好，納指領先升1%至13995點﹔標指升0.7%至4154點﹔道指升0.7%至33957點。

上周首次申領失業救濟人數減至57.6萬，遠低過預期的70萬，創去年3月以來新低，持續申領人數為373.1萬，稍高於預期的370萬。

另一方面，美國3月零售銷售按月升9.8%，大幅高過預期的5.8%，反映經濟大幅改善。

加上銀行股普遍交出亮麗業績，不過其股價個別發展，美銀（BAC）先升後跌1%，花旗（C）升2%。

焦點個股Coinbase（COIN）隨Bitcoin回至62780美元下跌，COIN曾升逾一成後收窄至2.4%，最新報335美元。

截至20:00

美股三大指數期貨全線向上，科技股克服隔晚跌市，納指100期貨反彈0.65%﹔標指期貨彈0.5%﹔道指則升0.5%。

銀行股業績期內，美銀（BAC）季績表現對辦，第一季賺81億美元或每股盈利0.86美元，超過市場預期的62.5億及0.66美元。另外美銀宣佈一旦聯儲局解除限制，將會進行250億回購計劃。BAC股價升1.15%至40.34美元。

焦點股Coinbase（COIN）隔晚股價表現虎頭蛇尾，不過獲Cathie Wood為旗下ARKK、ARKF、ARKW買入749,205股股票，以當日收市價計，相等於2.46億美元。COIN股價盤前報354.3美元，反彈7.93%。

另外電腦生產商Dell宣佈分折其持有81%的VMware軟件，兩者將會分為獨立上市公司，VMware將派特別息115至120億美元予股東。

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