馬多夫（Bernie Madoff，1938-2021）剛在美國的4月13號，在北卡羅萊納州監獄醫院中死於自然，終年82歳。這位曾經是納斯達克交易所的主席，又擁有自己對沖基金的基金經理，在2008年雷曼金融海嘯贖回潮當中，被監管機構發現過去數十年的回報只是虛構出來，不斷靠新客戶資金作「紅利」給舊客戶，變了每月回報是長勝將軍。他一手搭成的騙局，涉及金額達到接近650億美元。

馬多夫製造虛假交易記錄這個「糊塗賬」長達數十年，就算以往有監管機構質疑他的對沖基金回報，亦沒有人真的落實去調查。直至2008年，雷曼爆煲一役，有錢人也需要贖回資金，才發現這個龐氏騙局。

馬多夫的對沖基金充滿爭議性。首先，停用的公司法規主管為他的弟弟Peter Madoff，由於幫忙製造虛假回報，這位有註冊的律師兼合規主管，最終被判監接近10年，近來才出獄。至於主角馬多夫，令眾多專業投資者蒙受巨大損失，被判監150年，多次申請保釋，也比法院拒絕。

近乎從來沒有月分錄負回報，歷年均一定為正回報已實屬可疑，而馬多夫這位猶太裔美國人，說得通俗一些，就是精於搵自己猶太裔鄉里老襯。從過去的記錄所知，一些猶太裔美國人，因馬多夫十分出名，所以慕名而來，找他投資。一些更把整副身家，放進馬多夫的對沖基金內。一位猶太裔美國人名叫Lappin，把近乎所有的3,000萬美元身家，押注到馬多夫身上，慘墮進了龐氏騙局，始終只可以取回部份資金。

把話題延伸。貪婪誰永在，但很多事情，物極必反。有權有勢的人，甚至鳴刀嗚槍，利用國家賺錢，同時阻止其他人進步或翻身。至於馬多夫的兩名兒子，同樣是60後，一個死於疾病，年長的Mark Madoff，因抵受不了壓力，在2010年12月，即馬多夫拘捕了兩周年後，被發現自殺。

至於投機，最近有對沖基金Archegos Capital的韓裔美國人Bill Hwang，根據報道所指，因為基金高度槓桿，結果炒爆戶口；幾間主要經紀行，給予投資工具借貨的投行，同樣受到牽連及虧損。性質不同，而Archegos這希臘字，代表了聖經中的「先行者」。把信仰意義，放進投資當中，本應是好事；但如果做錯，少則是投資失利，如果嚴重虧損，最終做了「傻事」作掩飾，走進了不歸路，這就是罪大惡極。投資市場，賺蝕是必然定律，自律更為重要。

最後，Tesla現在是1,000倍市盈率有多，用加密貨幣可在美國購買某一類型電動車，吹得十分之大。根據資訊平台coindesk所指，用Bitcoin買Tesla汽車，技術上並非容易。另類投資，必須小心為妙！

錢志健

資深對沖基金經理

mdehedgecenter@gmail.com

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