美國聯儲局表明於明年底前極不可能加息，並且會考慮在加息前先逐步縮減購債規模。

《彭博》報道，美國聯儲局主席鮑威爾周三向華盛頓經濟學會發言時表示，要視乎經濟的進展而決定是否加息，要待通貨膨脹率持續達到2%，而且就業市場完全恢復後再考慮提高利率，這兩個條件不太可能在2022年年底全部滿足。聯儲會上月預測暗示，利率維持在零附近會一直保持到2023年底。

鮑威爾亦表示，聯儲局可能在考慮加息很早之前，就開始縮減買債規模，明確未來調整貨幣政策的次序，但這些調整要等數個月，甚至數年後才會開始。他亦重申對經濟前景樂觀的看法，隨著疫苗接種力度加強，美國經濟似乎已經峰回路轉成長加快，但聯儲會不會急於退出刺激措施。

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