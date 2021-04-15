人民銀行發佈最新題為《關於我國人口轉型的認識和應對之策》工作論文，直言隨着人口老化、出生率下降，人口形勢已改變，面臨沈重的養老負擔，建議應盡快大力鼓勵生育，肩負國家發展重任，強調「教育和科技進步難以彌補人口的下降。」

論文署名為中國人民銀行研究局陳浩等人，他建議的應對策略包括全面放開和大力鼓勵生育、重視儲蓄和投資、推進養老改革，以及促進教育科技進步，並警告「若稍有遲疑，將錯失以生育政策應對人口轉型的寶貴窗口期，重蹈發達國家的覆轍。」

文章認為雖然人口與經濟的關係像物價，但不同的是，人口是跨代力量，較通脹通縮的破壞力量更大，「如果把價格比作汽車，那人口就是油輪，剎也剎不住，動也動不了，用調控經濟的思路去應對人口轉型，多半事與願違。所以一定要有提前量，並且搞得多多的，這樣才不至於積重難返；一定要堅持，這樣才有成效。」

同時要高度警惕和防止儲蓄率過快下降的趨勢，認清消費永遠不是成長的泉源，並擴大包括新疆、湖北等中西部的投資，因為這些地區仍提供僅存的人口紅利。

中國每10年開展一次人口普查，去年10月，中國國務院已開展第7次全國人口普查，其結果將於今年4月公佈結果。

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