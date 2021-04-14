【本報訊】長和（001）據報減持東方海外國際（316），作價每股110元，較前日收市125.4元折讓12.3%，涉及775萬股，料套現8.53億元。東方海外昨瀉逾14%，收報107.8元，跌穿長和的配售價。

路透旗下IFR報道，長和透過附屬Crest Apex配售有關股份。前特首董建華家族原為東方海外大股東，但2017年賣盤予內地國企中遠海運控股（1919），每股作價78.67元，全面收購總金額為492.3億元，而長和則在2018年助中遠海運接下部份東方海外的持股，涉最多4.99%或3,122.7萬股，作價亦是每股78.67元，以協助恢復東方海外的公眾持股量至25%。

李嘉誠董建華關係千絲萬縷

長和的前身是長實，長實創辦人李嘉誠與董建華家族的關係千絲萬縷。1992年，東方海外計劃在北京王府發展東方廣場，當時在東方海外工作、後來成為李「紅顏知己」的周凱旋，作為東方海外代表向李推銷項目，據指用了5分鐘便說服李加入投資，東方廣場今日仍由長和系匯賢產業信託（87001）間接持有部份權益。

另外，同在1992年，東方海外出現債務問題，李嘉誠斥資約1.75億港元，投資東方海外發行的可贖回可換股優先股，為期4年；即使接近到期日時，東方海外股價未達5.6元的換股價，李依然接納換股，在東方海外陷於困難關頭時提供支持。

長和近年不時減持投資，增持現金。去年底，長和通過旗下長和網絡（CK Hutchison Networks）出售歐洲電訊鐵塔的交易決議案，交易規模達100億歐元；長和主席李澤鉅回應指，會將交易部份所得款項用作股份回購。至於對債務影響，他稱負債比率將進一步降低。

另長實（1113）早前公佈回購及收購自有資產方案，昨再公佈將回購股份數目上限由3.3億股提高至3.8億股，令完成後李氏父子持股由原定最多45.02%，進一步上調至45.6%。