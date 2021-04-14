內地及國際重新將焦點放喺改善空氣質素，減排下新產能減省及產出削減，將導致今明兩年鋼鐵出產下跌1%至2%； 而中國致力控制碳排放，長期會更加制約鋼鐵供應，內地鋼鐵業已進入上升周期。內地鋼鐵業基本面改善，並迎來利好政策。鋼鐵股板塊近日表現脫胎換骨，由年初至今平均已累升五成，但現價估值仍合理，甚至未能反映鋼鐵價格嘅向上行情。

馬鋼（323）公佈上年度業績，按中國會計準則，實現營業總收入816.14億元（人民幣．下同），按年增加4.3%。錄得純利19.83億元，增長75.7%，每股收益25.75分。末期息派13分，上年同期派8分。

過去內地鋼鐵需求創新高，但喺供應充裕下，毛利率仍低企，不過自從內地製鋼城市一哥唐山新一輪削減產能，供需關係得以改善。內地鋼鐵業終於迎嚟需求超過供應時機，鋼廠議價能力上升；喺基建、汽車及其他製造業支持下，今年內地鋼鐵需求續升3%。

受惠全球經濟復蘇帶來的強勁需求，以及內地供應減少，行業今年打後嘅出產可能會進一步收緊，中國鋼鐵業的鋼產品單位利潤預測每噸將上調50元至100元。馬鋼去年生產生鐵1,855萬噸、粗鋼2,097萬噸、鋼材1,986萬噸，均創歷史新高，隨住鋼鐵行業深化產能置換壓制產量，將刺激每噸鋼盈利提升，支撐鋼企中長線基本面改善。

目前中國鋼鐵需求仍未見頂，鋼鐵行業從粗放式發展向綠色低碳及高質量發展轉型嘅過程中，行業將由純粹嘅成本競爭轉向綜合實力競爭，龍頭鋼企將不斷擴張規模，馬鋼作為行業龍頭，料可成為行業需求增長大贏家。

古天后