花旗集團(美:C)宣布,將退出澳洲、巴林、中國大陸、印度、印尼、南韓、馬來西亞、菲律賓、台灣、泰國、越南、波蘭及俄羅斯13個市場的零售銀行業務,但會繼續保留機構客戶業務,包括私人銀行、現金管理部門及投資銀行等。

花旗指,集團行政總裁范潔恩(Jane Fraser)上月檢討公司策略後,決定將會聚焦新加坡、香港、阿聯猶及倫敦等四個財富中心的全球零售銀行業務。范潔恩指出,儘管集團於該13個市場擁有出色業務,但並沒有競爭所需的規模(we don’t have the scale we need to compete),並相信將資本投入於亞洲的財富管理和機構業務可以獲取更高回報。

香港市場不受影響。花旗香港及澳門區行政總裁伍燕儀表示,香港是集團的關鍵戰略市場,並是集團全球收入最大的貢獻者之一,將會繼續投放資源。伍燕儀上月接受傳媒訪問時曾指,今年目標增聘1,500至1,700人,力谷財富管理業務。

花旗亞太地區行政總裁Peter Babej就指,將投資在香港和新加坡這兩個樞紐以發展綜合財富、支付和消費貸款業務,並將繼續擴大機構銀行服務;又指亞洲對公司的全球發展尤爲重要,將分配資源以推動盈利增長。

台灣《蘋果日報》報道指,花旗希望在台灣找新買家,市場盛傳星展銀行將接手。

花旗集團公佈業績,今年第一季盈利79.42億美元,按年增長2.13倍,每股盈利3.62美元。期內總收入193.27億美元,按年跌6.77%。

-----------------------------

蘋果初心不變!26周年「撐蘋果Tee」預售:

你的優惠訂購(海外訂購按此)

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略