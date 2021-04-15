內地媒體昨日引述消息人士指，內地短視頻平台抖音母公司字節跳動已向港交所（388）提交承銷商聘用函，將於本季遞交上市申請，但報道同日已下架。《彭博》今日引述消息指，字節跳動已啟動上市的籌備工作，包括將抖音、內地新聞資訊平台今日頭條和西瓜視頻等旗艦中國資產打包上市，而TikTok等海外資產則另外上市。

該報道指，字節跳動正與顧問研究IPO計劃，上市地點將在香港或美國，集資至少數十億美元，不過商議仍處於初期階段，規模仍可能發生變化。

惟字節跳動拒就報道置評。字節跳動估值曾傳出高達4000億美元（約3.12萬億港元）。自去年中開始，現有字節跳動上市的消息，指該公司正研究分拆旗下抖音到美國紐約或香港掛牌，並同時考慮把部分中國業務上市，包括安排今日頭條到香港或上海科創板掛牌。不過，去年11月螞蟻集團IPO被叫停後，消息稱，字節跳動對於在科創板上市不感樂觀，認為中國監管機構短期內不會開綠燈。

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