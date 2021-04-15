中國打擊科企壟斷行為，第二批科企承諾書曝光，包括騰訊（700）、網易（9999）在內，多間企業在承諾書中保證不進行「二選一」、違法收集個人資料等行為。此外，市監總局行政處罰揚子江藥業，指其實施壟斷協議行，對其2018年銷售額254.67億元人民幣3%的罰款，即7.64億元。

騰訊於承諾書中保證，尊重平台內經營者自主選擇權，不進行包括「二選一」在內行為排除、限制競爭，及不發佈違法廣告、約束平台內經營者履行產品質量保障義務，強化保障食品安全；嚴格保護知識產權、不侵害消費者知情權和選擇權、不非法收集和濫用個人訊息等。

網易則表明不支持非正當價格行為，強調明碼標價，杜絕哄抬價格、違法低價傾銷、利用虛假的或者使人誤解的價格手段，誘騙消費者交易等行為。

蘑菇街將不強制要求平台內經營者進行「獨家合作」、「獨家授權」，亦不對平台內經營者的選擇平台行為實施不合理限制或者附加不合理條件。

國美要求平台銷售的商品和提供的服務，將明碼標價，清晰醒目地註明商品的品名、產地、規格等，及嚴格保護消費者個人訊息。

其他曝光的承諾書包括攜程、盒馬鮮生、嗶哩嗶哩（9626）、每日優鮮及快手（1024）等。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略