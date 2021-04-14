【本報訊】家有黃金屋雖可維繫關係，反之亦能成分家原因。網上流傳一輯照片，疑有人要求母親賣樓，並要分300萬元，疑索價不果，將全屋家具推倒，單位一片狼藉，有人報警求助。

照片可見，一個住宅單位客廳至睡房被人搗亂，雜物散落一地，十分凌亂，客廳梳化、抽屜及地面均滿佈雜物。電視機及枱燈被人推倒。

客廳被人搗亂

牆身寫上大字：「To 老媽，我想你應該還不是很明白。我不是在外住到6月份。我係要分一半房屋的價錢，3百萬。之後過我自己的生活。我不會回來的了。」

又言：「我要嘅係尊重，對自由、尊嚴、平等嘅待遇。自己的私生活、工作都與你和任何人無關。」有警員接報到場。不過，事件發生具體時間及地點不詳。

律師謝天良指，近年不少人為避辣稅，即使要夾錢買樓，亦只會以其中一人作為業權人，甚至會甩名自製首置身份，故業權糾紛很常見。

律師指，如果事件中的兒子是單位業主，他有權出售單位。不過，如果他不是業主，但有份付出買樓的定金，或有份供樓，則視乎買樓時的意圖。如買樓時只落母親名字作為業權人，兒子有份付出首期及供樓，並提供證據（例如WhatsApp對話內容等），對簿公堂時兒子一方有勝訴機會；相反，如兒子只是偶爾幫補家用，而無法提供任何證據證明買樓時意圖由兒子負責供樓，兒子一方就不大可能勝訴。

單位被人破壞及搗亂，律師指如兒子是單位業主，警方通常只將事件列為家庭糾紛；若損壞嚴重，而業主是母親，她報警並控告兒子，該兒子就有機會犯刑事毀壞。