中庸資本因淡倉申報缺失，遭證監會譴責及罰款105萬元。

證監會在中庸主動呈報後進行調查，發現在2017年6月23日至2018年7月9日期間，於中庸編製及提交予證監會的56份淡倉報告中，漏報了該集體投資計劃所持有的合共350個須申報淡倉。

有關錯誤是由於該公司的營運經理，在相關時間開發的指令碼程式內一項編程錯誤所致。有關指令碼程式的建立，旨在自動識別和篩選出該集體投資計劃所持有的須申報淡倉。然而，由於中庸對其當時的營運經理的工作監督和覆核不足，故未能及時偵測該項編程錯誤。

證監會認為，中庸未有稱職地行事，以確保其編製的淡倉報告準確並符合《淡倉申報規則》下的適用規定。

在決定上述制裁時，證監會已考慮到所有相關情況，包括中庸迅速採取補救行動，與證監會合作解決其關注事項，以及它過往並無遭受紀律處分的紀錄。

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