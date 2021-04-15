數碼通（315）宣佈，與新鴻基地產保險及安我保險合作，由明日（16日起），客戶只要上台及續約指定4.5G或5G月費計劃，除可享現有優惠外，更可額外獲「失業保障」，當客戶面臨非自願性失業時，可獲一筆過代繳6個月手機月費。

客戶只要上台/續約指定 4.5G 或 5G 月費計劃，除可享現有上台/續約優惠外，更可額外獲「失業保障」，當客戶面臨非自願性失業時，可獲一筆過代繳6個月手機月費，金額可高達1,800元，保障期12個月。

公司指，顧客參加指定5G月費計劃，更可獲「新冠病毒保障」，如於6個月保障期內確診感染新型冠狀病毒，將獲一筆過代繳6個月手機月費，金額可高達1,800元，另有高達2萬元住院津貼。

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