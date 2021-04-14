你知道股神畢菲特旗艦的Berkshire Hathaway最好回報的年回報率是多少嗎？答案是1976年的59.3%，這回報對於上年炒賣抱團股的人來說一點都不誇張，把這個成績放到網上或是論壇甚至會被人嫌少。但是各位讀者又是否知道，他最差回報的年回報率是多少嗎？答案是2008年的-9.6%，更誇張的一點是自1965至2019年足足54年間，只有2001（-6.2%）、2008出現2次虧損。

很多時投資者們都急於在股市找action point，以進攻式思維去炒，但甚少有人會提到如何做防守，從畢老歷年的成果中，可以看到他的成功之道不是高回報，相反是幾近銅牆鐵壁的防守能力，多年來他奉行的第一戒律：不要虧損，多年後證明在得到超額回報後，能守得住盈利的才是股神，得到超額回報後還富於股市的只是牛市股神。

以畢老的長倉式基金操作，做到如此成績，真的可以嘆一句真神人也，要複製其選股能力可算是無太大可能。不過對操盤自由度高得多的散戶來說，要保持盈利，最可行的是以小注止止手癮，透過小注操作都大概可以知道自己的慣用策略在時下市況是否合適以及是否有可複製性。例如最近美股即使指數破頂，但股份上升比率低於一半，以順勢策略，可以選到的股份數量甚少，勝率本就不高，可複製性亦低，倒不如忍手保持利潤，繼續防守，避免成為牛市股神，逆市中，保持不敗便足矣。

灝昇

fb.com/speculatorjunior/