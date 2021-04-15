停牌超過7個月嘅仙股中創環球（1678）今日委任胡明哲及胡明法兩兄弟為公司執行董事，為期3年。翻查資料，原來胡明法「大有來頭」，佢曾經擔任華利資源（1215，現稱開源控股）董事，2002年因為利用虛假貨運文件，訛稱進行汽車零件買賣，向多間銀行騙取信用狀貸款近5,000萬元。被裁定15項促致有價產權書簽立罪成，被判入獄5年，服刑期間再承認一項串謀詐騙罪，胡明法亦因此被除去華利董事職銜。

上述涉事嘅人物同公司，怕且要股齡超過廿年才會有啲印象。其實胡氏兩兄弟喺車壇略有名氣，因為其父為已故嘅胡曉照，係80至90年代叱咤一時嘅本地車壇紅人，曾係大發汽車（香港）主席，代理日本汽車大發（Daihatsu）。

公告當然冇提及上述資料啦，只係強調兩兄弟喺經營汽車業務好有經驗，但據中創2018年報，提及公司做家居裝飾產品同電壁爐，同汽車風馬牛不相及。莫非公司諗住轉型？中創因為出唔到2019年業績，自2020年9月已停牌至今，子公司已被勒令清盤，大股東嘅股份又因為抵押被接管，依家被接管人待價而沽。

睇返上市條例，冇規定有案底嘅人士唔可以擔任上市公司主席或董事，但必須向港交所（388）申報，判定該人士係咪適合擔任。計計條數，胡明法應該一早服刑完畢，而且仲好努力進修。據公告所指，胡明法現為港大法學博士學位候選人。有報道曾提及佢近年仍活躍於汽車市場，事隔十幾年，今次兩兄弟拍住上，再次出任上市公司董事，唔知會有咩新搞作呢？

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