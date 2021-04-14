【本報訊】恒地（012）多年來不斷增持旗下美麗華酒店（071），最新披露已於昨天（14日）增持至超過50%，令美麗華自恒地入股28年後，終成為其非全資附屬公司並入賬，日後業績將在恒地內入賬。美麗華昨天升0.4%，報15.34元。恒地披露，昨日在市場以平均價15.28元，買入10.3萬股或0.0149%美麗華股份，涉資157萬元。完成後，恒地持股由49.987%增至50.002%。

恒地表示，美麗華乃策略投資之一，為集團提供可靠增長的收入來源。美麗華集團持有多個特色服務業品牌，旗下業務發展多元化，包括時尚酒店及服務式公寓、物業租賃、餐飲及旅遊，遍布香港及中國內地，通過將美麗華業績入賬，可提升集團的財務狀況，美麗華股份的權益乃作長期投資。

李兆基當年擊敗李嘉誠後接手

在過去12個月，恒地連番在公開市場增持了651.9萬或0.9435%股份，每股平均成本為13.99元，共花912.2萬元。由於過去12個月增持幅度低於2%的自由增購權限制，故不會觸發全面收購責任。

美麗華由已故景褔珠寶創辦人楊志雲於1957年創辦，1970年上市，楊1985年逝世後，後人因淡出香港市場出售持股，其中長和系創辦人李嘉誠藉長實與中信泰富合組財團，擬以每股15.5元收購，遭楊志雲兒子楊秉正質疑出手低。

雙方討價還價之際，恒地創辦人、「四叔」李兆基（圖）突然殺出，宣佈以每股17元收購楊氏家族持有的34.7%股權，承諾接手後，不會將公司資產「拆骨」變賣，並讓楊秉正主管業務，成功得手，此舉亦是四叔罕有高調出手與其他富豪硬撼。