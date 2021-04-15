2019新型冠狀病毒疫情的出現令香港人更加重視退休規劃，尤其對於資產配置側重現金的港人來説，在低息環境和通脹下，他們的退休儲蓄或財富更感壓力。事實上通脹對退休人士的影響十分重大，因為他們普遍購買的貨品及服務（如醫療、房屋和食品）跟通脹率息息相關。我們認爲退休人士正面對的是一場完美風暴。

對於那些已經退休，或尚有5至10年便開始領取退休金的人士，問題更為逼切。畢竟，越接近退休年齡的人士，越需要足夠現金流。他們不能像年輕的投資者一般買入長期持有的股票，再靜候股票在數十年間資本增值。

宏利最近的調查發現，雖然大部份成年人已就退休規劃採取行動，但他們對個人儲蓄的信心仍然不足：只有37%的人士認為個人儲蓄足以應付整個退休生活所需。

我們另一項關於港人對退休儲蓄預期的調查亦顯示，香港受訪者預期在退休時每人的儲蓄達397萬港元，便能夠在退休後應付基本需要和享受相對舒適的生活。但實際上，大部份人的存款都可能無法達到上述水平，讓不少人可能會在退休後某個階段陷入資金短缺的困境。

加上現今的退休人士很可能比上幾代的人長壽，因此必須在退休後維持和增加儲備。我們認爲成功的關鍵是在退休前累積足夠財富，但不應在退休後將這些資金轉為現金儲蓄，因為現金將會隨著時間被通脹蠶食。

基於上述情況，我們對避免退休出現資金短缺作出以下建議：

• 及早開始投資，對於年紀較輕的人士，資產配置不必過份保守。換句話說，在累積財富的初步階段應積極投資，特別是在退休前數年，以把握資本增值和股息的效益。

• 在經濟低迷的時期積極調整配置。

• 不要持有過多現金，應把儲蓄用於投資。我們發現，若一對退休夫婦在退休時全數提取投資組合已累積的財富，以現金形式持有，他們有100%的機會在略多於12年間便耗盡儲備。換言之，即使在退休後，我們也必須繼續投資。

邱鎧平

宏利投資管理高級執行總監兼亞洲養老金負責人

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略