多年來對加密貨幣一直持開放態度。除了學術開放，嘗試從經濟學角度了解其運作，發表研究撰寫文章，亦有銀包開放，或多或少有參與投資，高高低低都真金白銀經歷過。

今天加密貨幣交易所coinbase上市，好幾隻加密貨幣近期亦見新高，在這種資產漸成主流的時刻，驀然回首，慶幸寫過的文章還可以見人，不用為之尷尬。

只是無論事態如何發展，加密貨幣為泡沫之說還是相當流行，從綽然成家的經濟學者，到聰明絕頂的投資專家，依然視加密貨幣為鬱金香，沒有基本因素支撐，價格隨時暴跌。七情上面，只差在沒有勸諫世人及早離場。

說過N次了，泡沫從來都是事後孔明。曾經有人反駁說，學術界其實已經有一些高深無比的方法，可以預測泡沫。孤陋寡聞，對這些技術認識不多，只知道若果方法可行，提出的學者早已發達（尤其是在有衍生工具的市場）。再者，方法如此厲害的話，早已成為價值連城的商業秘密，不能輕易在網上搜索得到了。

泡沫泡沬，多少like假汝之名而呃？泡沬一詞，聽起來好像很高深，直指這個那個是泡沫，總會受到一定注意，就如經常預言第三次世界大戰即將發生，也會爭取到不少聽眾。

為對抗這股歪風，本文標題就為泡沫提供了一個誠實的翻譯：說加密貨幣是泡沫，意思是其價格可能跌（也可能不跌）、可能即將跌（也可能有排不跌）、可能跌很多（也可能跌很少）。總之就是放諸四海而皆準，一切皆泡沫！

曾國平

美國維珍尼亞理工大學經濟系副教授

http://fb.com/economics3.0/

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