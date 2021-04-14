【本報訊】新地（016）屯門御海灣2期揚言高價開售，同區二手即時起哄。附近碼頭區兩個樓齡已達30年的二手屋苑，慧豐園兩房逼近700萬元，成為屋苑兩房新樓王。邁亞美海灣則錄得三年來首宗複式成交。

邁亞美海灣複式賣千萬

中原吳偉國稱，慧豐園一個月內兩度破頂，5座高層F室，實用面積471方呎，原叫價688萬元，減價8萬元，即以680萬元成交，呎價14,437元，創屋苑兩房單位新高。買家為外區上車客，見近期交投暢旺，加上區內新盤即將開售，料刺激二手價量齊升，故加速入市，上址享全海景，並附有雅致裝修，考慮不久便拍板承接。屋苑對上一次兩房新高成交，為1座高層D室，上月以638萬元賣出，惟該紀錄相隔不足一個月已被打破。

市場消息指，邁亞美海灣剛錄得近三年來首宗複式成交，為3座頂層C室，實用面積788方呎，連80方呎平台，客廳附設大露台，單位於市場已放盤超過1年，曾叫價1,138萬元，日前減價逾一成，至1,000萬元成交，呎價12,690元。原業主1991年一手價以140.41萬元購入，持貨30年勁賺約860萬元離場，升值6倍。

資料顯示，邁亞美海灣對上一宗複式成交，為2座頂層戶，實用面積882方呎，2018年5月以1,100萬元成交，呎價12,472元。

納米樓旺市續現蝕讓。消息指，粉嶺高爾夫．御苑7座高層J室，實用面積277方呎，開放式間隔，以438萬元易手。原業主2017年以471.3萬元買入，四年貶值7%，連使費料實蝕逾50萬元。