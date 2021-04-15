政府將透過AlipayHK、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK發放5,000元電子消費券，預料最快於暑假開始接受市民登記。

八達通營業及市務總監李玉兒表示，正研究經八達通服務站、交通補貼領取站、指定便利店和超級市場領取消費券，或透過電子八達通卡領取，毋需一定透過個人八達通卡。李玉兒說，在消費時不會分辨個人儲值金額和消費券，但可查閱消費記錄，從而分辨消費券項目。

李玉兒並指，在4月29日起可經上述渠道，提升八達通儲值限額至3,000元，方便使用消費券。

被問到假如有用戶將消費券金額由八達通卡，轉至八達通銀包，再轉到個人銀行戶口會如何處理，以及消費券餘額在到期日後會否自動消失和消費時會否優先扣除消費券金額等問題，李玉兒表示，需要和政府商討，適時公佈。

另外，為配合中小企參與，八達通向新商戶提供八達通流動收款機和零售八達通讀寫器優惠。商戶申請商用版八達通App，會送八達通流動收款機，消費券計劃期間免手續費，不用歸還。八達通流動收款機可連接商用版八達通App，不需接駁電源，充電後每次可用8小時，「轉數快」可即時轉帳至個人戶口，交易時間約2秒，申請至安裝需時3日。

零售八達通讀寫器，即常見的白色大機，免裝機及每月約300元的租機費用，計劃結束後，如不需讀寫器服務，則需歸還。零售八達通讀寫器需接駁電源，交易時間為0.3秒。

現時八達通包括零售和餐飲商户，以及2,400個濕活街市商户。八達通向零售商戶收取1.5%交易費用。

有經營餐飲業7年的羅先生表示，公司在3年前開始用八達通服務，使用八達通交易額的佔比因疫情提升至3成，香港較多人使用八達通，不會考慮其他支付工具。

食正電子消費券推出 eftPay料短期可吸3000新商戶

政府豪派360億元電子消費券，提高商戶增設聚合電子支付終端機的誘因。電子錢包供應商易付達（亞洲）（eftPay）表示，高峰期相關查詢較往日多出8至9倍，成功裝機率高達六成，估計未來數月可吸逾3000新商戶。

市民最快可在暑假期間用支付寶香港、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK登記領取電子消費券。eftPay表示，因應電子消費券計劃，將豁免商戶裝機費、月租費，商戶使用eftPay機時，只需付一次性手續費，而手續費佔交易金額不足2%，料未來數月商戶新申請有3,000個或以上。

eftPay總經理黎萬信預料，電子消費券計劃有助刺激零售消費市場，市民會花費多於消費券金額數倍。他續估計，電子錢包及商戶會紛紛推出更多折扣優惠，認為使用電子錢包申請5,000元消費券更為划算。

另外， eftPay去年推出電子優惠券平台「e+齊齊賞」，已有超過200個商戶參加，有6,000名註冊用戶，黎萬信透露即將會與支付寶香港合作，於支付寶香港手機APP上提供一個小程序，主要提供或銷售各商戶的優惠券，希望借助Alipay HK的流量，為參與商戶帶來新生意，同時惠及消費者。

目前eftPay為香港超過2.2萬多家商舖提供電子支付服務，包括珠寶店、電器店、化妝及美容店等，當中中小企商戶佔比約一半。

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