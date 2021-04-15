新盤市場再度升溫，恒基地產(012)蓄勢推售啟德新盤The Henley，今日於九龍灣國際展貿中心舉行大型誓師大會，市場流出今早誓師大會上片段，參與大會的地產代理料達千人，人群之間不設標準1.5米社交距離，成播毒高危群組。

配合樓盤銷售，發展商正式開賣新盤前，多進行軟銷作前期攻勢。四叔李兆基旗下恒基地產，在啟德區首個私樓項目，集團近日「馬拉松」式進行推銷，今早於九龍灣展貿中心6樓舉行誓師大會，參與者多為地產代理或發展商相關人士。按片段及相片可見，整個宴會廳每行座位幾近坐滿，人群之間不設1.5米距離。部份地產代理自行在Facebook網絡平台指是次參與活動人數約1,000人。

按現時第599F章防疫規例下，宴會活動參與人數不可超過20人，惟現時法例未有規管私人地方，若是次誓師大會以私人聚會名義聚集，或難作出違反防疫條例檢控。隨著疫情宗數放緩，上月底政府將聚會人數放寬，如將宗教活動納入限聚令豁免範圍，參與人數不可多於場地可容納的三成。戲院、主題公園、用作現場表演的公眾娛樂場所及體育處所的觀眾席人數上限提高至75%。

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