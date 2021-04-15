中國最大處置不良資產管理公司中國華融（2799）接連爆出債務危機，華融的美元債價格跌至垃圾債水平，可是其國內人民幣債券卻十分穩定。市場估計是大陸境內部份金融機構相信中央會出手救亡，所以未有出現拋售情況。有評級機構把中國華融評級展望由穩定轉為負面，以反映高負債水平的風險。

《彭博》報道，截至14日收盤，華融境外包括2022年4月到期、票息3.75%的美元債在內的多數美元票據，每1美元面值買價已跌至不足70美分。不過一反常態的是，存續規模約1,225億元人民幣的境內債券交易並不活躍且估值穩定，沒有出現美元債雪崩式的下跌。除子公司華融證券的公司債「20華融G1」價格跌至86.48元外，其餘華融旗下債券跌幅均有限。發行金額190億元、將於2022年11月到期的「19中國華融債01」，截至14日的中債估值在4.56%附近，少有成交；華融湘江銀行票息4.3%的永續債在96.7元，較一個月前幾無變動。

報道引述私募基金高熵資本董事長鄧浩表示，「跟境內債券中介機構交流，看上去不少境內投資人看法偏樂觀，還是有信仰。不過，之前如銀行這樣關乎儲戶和金融市場的主體，都採用了重整方式來解決問題，現在至少不應該低估華融面臨的挑戰。」

南京證券固收分析師楊浩也認為，境內債券價格穩定還可能是因為發行主體是與不良資產處置主業相關，或者像證券公司這樣擁有金融牌照，考慮中國目前還有處置不良的壓力，投資者或認為這部分主體大概率是不會受損的。他亦表示，「在估值大體穩定的情況下，投資人暫時也沒有被動強制減倉的壓力。」

評級機構亦調整中國華融的平級展望，中誠信國際公告，關注到近年中國華融盈利水平下降，決定將其評級展望由穩定轉為負面，維持其主體信用等級為AAA；亦維持「16中國華融債02B」、「19中國華融債01（品種一）」、「19中國華融債01（品種二）」的信用評級為AAA。

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