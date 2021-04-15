Coinbase（COIN）昨晚美股首日上市，最高曾升至429.54美元，最後隨比特幣由歷史高位回落，收報328.28美元，升31%，成交約300億美元。女股神Cathie Wood旗下Ark Investment Management，據報亦買入這間美國最大的加密貨幣交易所，所持股份價值約2.46億美元。

三隻ARK ETF包括ARKK（創新）、ARKF（金融科技創新）、ARKW（下一代互聯網），合計購買了749,205股Coinbase股票，按照收市價計，持股價值為2.46億美元。

Coinbase知名度高，這次採取直接上市方式，獲市場關注，就連Reddit投資群組「WallStreetBets」以往禁止討論加密貨幣，擔心股票討論被影響，但近日都因市場熱烈關注而開放討論比特幣、以太幣和狗狗幣，而市場相信Coinbase上市，將受到主動管理型股票基金青睞，特別是增長型基金經理，令更多被動投資者涉足加密貨幣市場。比特幣最新回落至63,000美元水平。

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