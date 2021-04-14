【本報訊】工商物業市況逆市轉好，中原最新報告指，首季工商舖共錄1,665宗成交，涉及金額逾272億元；按年分別大升1.54倍及1.45倍。該行預料，第二季相關成交將按季再升約25%，價格穩步增約15%；整體市場呈現量升價穩走勢。

不少投資者趁旺市沽貨，其中資深投資者蔡伯能最新市傳沽出旺角中心14樓09至13、15、17、18B及C、20至21、25B及C，以及30至33、35至38室等多個單位，面積介乎448至1,193方呎，新近以呎價1.75萬至2萬元易手，一籃子單位料合共套現約2.21億元。

標普相隔10年重返中環

資料顯示，原業主為蔡伯能，早於2017年以「買殼」形式斥3.18億元，向永安百貨郭氏家族後人、輔警前一哥郭志舜購入上述14樓全層；及後2018年分拆成34個單位出售，當時入場呎價由2.68萬元起；即最新成交呎價低叫價最多約34.7%。

商廈方面，置地公司最新公佈，國際金融分析機構標準普爾落實租用中環交易廣場第3座3樓及4樓全層，涉樓面約2.2萬方呎，以該廈低層單位平均成交呎租約100元計，料機構每月租金約220萬元。

翻查資料，標準普爾早於2012年前為中環置地廣場長期租戶，隨後轉租九龍站國際貿易廣場（ICC）69樓；即是次相隔近10年，該機構再度重返中環核心區。