港鐵（066）黃竹坑站上蓋項目「港島南岸The SOUTHSIDE」屬港島區鐵路項目相隔逾30年最新供應，由路勁基建（1098）及平安不動產資本合作發展的首期項目晉環，最新獲批預售樓花同意書。發展商指，項目最快本周上樓書，下周有機會開價。

路勁地產集團銷售及市場推廣總監封海倫表示，晉環新近已獲批預售樓花同意書，冀於本周內上載樓書，最快下周公佈首張價單，並有機會開放示範單位及同步收票。封海倫續指，預計項目最快可於下月初開售。

晉環合共提供800伙單位，其中有749伙標準單位，實用面積介乎290至1,302方呎，戶型由開放式涵蓋至四房單位，當中以兩房及三房作主打，相關單位佔全盤伙數逾六成。另有51伙為特色單位，實用面積為289至2,083方呎。

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