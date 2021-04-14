【本報訊】本月仍未有全新盤開售，各家發展商蠢蠢欲動，最新恒地（012）二部負責的鴨脷洲大街71號新盤命名為「逸南」，提供138伙細單位，預計下月開售。

晉環短期上樓書

恒地營業二部總經理韓家輝表示，逸南位處港島南臨海地段，毗鄰深灣遊艇會；取名逸南，寓意港島南悠逸生活。他指，項目提供138伙，提供開放式及一房戶型，包括90伙開放式單位及48伙一房戶，高層設有特色單位，項目預計關鍵日期為2022年10月31日，即樓花期長約一年半。現時設於國際金融中心一期的售樓處及樓書等籌備工作，已接近完工。逸南位處鴨脷洲大街71號，與港鐵利東站僅1分鐘步程。

另外，由路勁地產（1098）發展、同屬南港島的黃竹坑站上蓋一期住宅新盤晉環，市場消息指，項目最新取得預售樓花同意書，代理間亦流傳部份示範單位照片。發展商今日將舉行記者會，料在會上公佈推盤細節，或短期內上樓書及開價。

由新地（061）發展、已屆現樓的南昌站上蓋匯璽，連錄大額貨尾成交。一伙低座三房大宅以5,934萬元成交，呎價見3.13萬元。

成交冊顯示，匯璽日鑽匯16樓A室，屬該廈頂層單位，前臨海景。單位實用面積1,896方呎，屬三房雙套房間隔，以5,934.48萬元成交，呎價31,300元，買家採用180日成交期付款。

同系列的三期亦錄交投，單位是8座49樓C室，實用面積416方呎，兩房間隔，最新以1,310.24萬元售出，呎價31,491元。兩個單位共吸金逾7,244萬元。