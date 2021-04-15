市區可供發展土地貧乏，發展商積極併購舊樓發展。內房萬科香港最新以強拍底價2.76億元，成功統一深水埗醫局街相關舊樓業權。

上述醫局街227至233號，地盤面積約4,200方呎，最新由萬科香港以底價2.76億元投得。地盤由兩幢商住大廈組成，樓齡約66年；該地段目前劃作「住宅（甲類）6」地帶，地積比率約9倍，最高可重建面積約3.78萬方呎，即每方呎樓面地價約7,301元。

事實上，萬科香港於同區已擁有不少項目，包括長沙灣The Campton，另去年亦以5.76億元統一深水埗海壇街一列舊樓；是次統一醫局街舊樓業權，成功擴大集團於該區版圖。

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