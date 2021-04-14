【本報訊】Coinbase周三（14日）於納斯達克交易所直接上市，投資者引頸以待，並一度刺激比特幣（Bitcoin）再破頂，衝上6.48萬美元，折合約逾50.5萬港元，比特幣總市值規模達1.2萬億美元。不過，Coinbase正式買賣之際，比特幣價格亦顯著波動，急回至6.3萬美元水平。

據彭博昨日約本港10時15分報道，市場預視Coinbase的開盤價為每股340美元，較參考定價每股250美元高近四成，公司市值逾9,00億美元。參考過去三年於美國直市上市的新股，如網上音樂串流平台Spotify、通訊應用程式Slack及大數據分析公司Palantir等獨角獸，首掛參考價升幅為37%。

以太幣新高 狗狗幣升80%

Coinbase首日掛牌前夕，資金流入加密貨幣市場瘋狂炒作，比特幣曾攀升至6.48萬美元，創歷史高位。以太幣亦創新高見2,398美元。獲Tesla創辦人馬斯克支持的狗狗幣（Dogecoin）升幅更誇張，單日暴升逾八成至0.1318美元，其後回落至0.12美元水平。而美國加密貨幣的概念股沒受惠Coinbase首掛，Riot Blockchain及Marathon Digital分別錄6%及8%跌幅，支援加密貨幣支付的Paypal跌0.99%，Square跌2.85%。相反，港股加密貨幣概念股方面表現勇猛，火幣科技（1611）及柏能（1263）分別大升16.3%及19.2%。

Coinbase為首個加密貨幣市場於美國掛牌的公司，獲財經雜誌《巴隆氏》喻為「加密貨幣市場的標普500上市」，讓投資者引頸以待。Coinbase聯合創辦人、38歲的岩士唐（Brian Armstrong）昨日在公司官網發文，讚揚和感激「比特幣之父」中本聰（Satoshi Nakamoto）2008年開發比特幣，他又透露目前Coinbase錄得5,600萬名用戶。受惠公司於美國上市，岩士唐持有Coinbase約兩成股權總值約200億美元，有望躋身《福布斯》百大億萬富豪之列。

Coinbase揸77萬枚比特幣

Cointelegraph昨指，公司跟旗下員工分享成果，於上月底向1,700名全職員工派送100股股票，而且沒有任何附帶條件，員工可於首掛當日沽出持股，藉以答謝員工貢獻。按Coinbase市場預視的開盤價每股340美元推算，每名員工將穩袋3.4萬美元。

Coinbase能夠多個加密貨幣平台突圍而出，主要由於業務表現紮實。《華爾街日報》昨日引述Glassnode數據顯示，Coinbase持有的比特幣數量跑贏同業。

至周一止，錄76.91萬枚比特幣，緊隨其後為Binance及Gemini，分別持40.91萬與24.57萬枚比特幣。Coinbase首季未經審計的季績顯示，經營收入按年勁增8.4倍至18億美元。