中國市場監管局早前召開會議，要各平台企業在一個月自查及整改「二選一」的問題，總共有34間企業派員出席，基本上你熟悉的一線企業全部上榜，所以阿里巴巴（9988）被重罰，似乎只是反壟斷政策的開始，日後要玩這些股，實在要計好條數，承受得到風險才去入場。

一線科技企業中，只得小米（1810）沒有上榜，身處競爭劇烈的手機市場，要壟斷就好難嘅，估唔到辛苦命竟成了護身符，暫時未見打壓。早前老細雷軍宣佈進軍電動車時，誇下海口說小米現金流強勁，蝕得起，作為投資者，聽到你話搞車係蝕住嚟做，點都唔會係好消息。

小米去年底配股及發CB集資逾300億港元，從全年業績內看到，現時手持現金548億人仔及303億的現金等價物，去年從經營所得的現金流達135億，而且小米負債少，現時屬淨現金公司，照咁睇雷軍無呃你，小米真係叠水又蝕得起，但啲錢是否用得其所呢？

去年集資時，通告話用途係擴展業務、增加產品的市場佔有率及投資戰略生態系統，四個月過去，唔見有相關動作，但其間就被美國制裁，再上訴地方法院獲得暫停禁令，在業績後就開始百億回購行動，截至周二的7個交易日裏，已動用30.9億作回購，均價約25.7元，回望返12月的批股價，是以23.7元配售10億股，完全是Sell low Buy high，不過股東們暫時唔會投訴，在現時的市況中你肯回購撐股價，跑贏其他科技巨頭，感覺一定良好，點都好過你燒錢搞車吧。

最後順帶一提，小米自2019年上市後密密在10蚊附近回購，每次出手後股價都會喘定，去年環球股災，在業績後都冇即時出手，等到4月中才回購兩天，股價從此就長升長有，且看今次百億回購，雷軍是否又抄底成功。

青冰

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