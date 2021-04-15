港鐵項目逐漸買少見少，黃竹坑港島南岸6期日內截標，由於涉及金額龐大，入標發展商不多。截至下午2時正為止，記者現場所見暫時錄得6 份標書，包括長實（1113）、恒地（0012）、新地（0016）、會德豐及嘉華獨資。

嘉華國際香港地產發展及租務總監尹紫薇指，集團獨資入標，主要看好項目為地鐵站上蓋，加上港島區未來供應買少見少。雖然近期一手成交放緩，但尹紫薇料後市發展仍然平穩，過去只要價錢有少許回落，很快就會反彈，因此可見本港樓市剛需仍然強勁。

會德豐物業發展高級經理何偉錦指，集團獨資入標，主要看好項目地理位置。但近期港府指有機會重推一手物業空置稅，集團都考慮過相關因素後再出價。

港島南岸第六期位處項目東北面，住宅樓面面積上限近50.4萬方呎，提供不多於750伙住宅單位。項目為黃竹坑上蓋最後一期，預計補地價約每呎10,000至10,500元，與第5期相約，連同補地價金額，每呎樓面地價1.6至1.8萬元，即市值約81至91億元。

項目第五期於今年年初截標，最終由新世界(0017)、帝國集團、資本策略(0497)及麗新(0488)合組之財團奪得。市傳項目補地價逾64億元，以可建樓面63.6萬方呎計，每方呎補地價約10,119元。

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