曾睇淡本港樓市已悉數沽售本港物業的重量級財經學者，也趁近期樓市轉旺再度「上車」。九龍站擎天半島一個2房樓王，早前以癲價2,200萬元沽出，料創屋苑兩房單位新高，買家身份終曝光，為曾指「不再在香港買樓」的瑞士信貸私人銀行亞太區副主席陶冬。

據土地註冊處資料，擎天半島3座極高層A室，為頂樓對下一對的「鳳凰樓層」，享海景，單位實用面積632方呎，屬2房樓王，今年2月以2,200萬元沽出，呎價34,810元，無論樓價及呎價均創屋苑2房歷史新高，登記買家為陶冬，成交期為今年5月底﹔由於他是「首置客」，故只須支付樓價4.25%印花稅，即93.5萬元。翻查成交紀錄，屋苑對上一次2房新高價，3座高層B室，實用面積633方呎，於2019年9月以2,080萬元易手，呎價32,859元。

2011年，陶冬指樓市已陷入瘋狂狀態，自己不會「與瘋狂為伍」，於網上撰文發表「不再在香港買樓」言論後，5年內先後盡沽擎天半島兩個單位，套現5,470萬元，賬面共獲利2,795萬元。其中2座中層E室，屬實用面積1,052方呎3房單位，2012年以1,890萬元沽出，勁賺1,020萬元。而陶冬與前有線電視新聞財經記者吳曉丹聯名持有的1座高層B室4房戶，實用面積1,291方呎，亦於2017年以3,580萬元賣出，接貨買家為內地人士。

有區內代理得悉陶冬再度入市，而且屬創新高成交，對此感到驚訝，「財經學者都會睇錯市」。

今年2月，陶冬在專欄表示，美元信譽正在破產，其無度發行遲早會連累港幣和港元資產，並呼籲財政司司長陳茂波仔細思考聯繫匯率制度是否符合香港最大長遠利益的安排。就疫後經濟前景，陶冬認為疫情造成的衰退，影響十分深遠，不過，基於全球各國都欲重振經濟，會大力重啟經濟方案，在基數低情況下，預期反彈力度高，然而有關增長乃一個基於根基不牢的復蘇，能否有持續性仍要觀察。陶冬是一位中國經濟學家，對亞洲經濟分析敏銳獨到，曾對1997年亞洲金融風暴及2004年對中國經濟政策發表前瞻性分析。

創投基金創辦人6億買山頂豪宅

另外，近期山頂超級豪宅買賣轉熱，由九龍倉發展，會德豐負責銷售的山頂道項目77/79 Peak Road，其中，77B號屋，實用面積6,676方呎，花園2,947方呎，另設有平台148方呎，洋房上月獲買家以6億元承接，呎價90,006元。按土地註冊處資料顯示，洋房買家登記方仁宙(Alexander)、陳英珮(Josephine)，其中方氏與海闊天空創投基金創辦人同名，料屬同一人。

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