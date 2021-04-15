噚晚Coinbase上市股價有點雷聲大雨點小，連350美元樓上都收唔到，1,000億美金市值只係企到一陣仔，但其實小弟重視嘅，係今晚先上市嘅自動駕駛第一股圖森未來TuSimple，自動駕駛作為顛覆未來世界嘅一大重點，就算你唔買TuSimple，作為投資者，招股書都應該一睇。

撇除投資價值，晉佳睇到三大重點。第一，TuSimple計劃2024年開始投產貨車，實現level 4全自動駕駛，直接畀咗自動駕駛商用時間表你睇，相信中國亦唔會差得遠（實情TuSimple係華人管理嘅美國企業）。2024年，有可能係下個升浪頂，於是自動駕駛概念必然係下個升浪嘅重點之一，而概念股估值尚未充份反映。

第二，TuSimple嘅貨車將會提供每日22小時運輸服務。因為唔使人揸車嘅情況下，貨車係會不分日夜咁喺公路穿梭送貨，提升物流效率同成本之餘，亦解決交通問題。

第三，TuSimple招股書提及風險因素，驟眼睇搵唔到提及任何技術疑難，最多只係話成本暫時偏高，曲線表達level 4全自動駕駛不成問題。相比2019年Uber上市時嘅招股書，當時大約仲話辨別落雪、落雨、落葉等場景係一大挑戰，證明技術進步得快。

呢篇文大概算係一篇序文，之後慢慢會分析自動駕駛概念股，可分為兩方面，第一，為自動駕駛提供技術嘅公司，第二，受惠自動駕駛應用嘅公司。

於是喺度先提一提美團（3690），試想像當TuSimple如招股書所述，能夠實現22小時貨車全自動駕駛嘅場景，美團利用自動駕駛、幫助運送外賣嘅效率必然大增，美團大搞團購，就更容易受惠自動駕駛派送，整個佈局其實食到應。

近排美團受到CCASS轉倉事件拖累下跌，仲受到反壟斷罰款陰霾打擊，加上新業務亂咁燒錢，未來幾季冇錢賺，短期視角下，差到不得了，但短線就由得啲基金繼續去驚，捱過呢轉跌市後，美團相信會被憧憬成為自動駕駛應用嘅最大贏家之一，等市場情況更壞，美團會係ATMXJ之中最值得撈嘅股份。

小弟呢兩日啱啱開設IG賬號，暫時仲未有人follow及發現，但由今日開始，每個交易日都會有即時、長線嘅分析部署可以睇，有興趣嘅話請多多支持。要留意，今日呢篇文冇提短線策略，IG先有啊。

晉佳

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