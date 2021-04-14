【本報訊】有望成為史上全球最大獨角獸、估值近4,000億美元的抖音母公司字節跳動（ByteDance）啟動來港上市程序；字節跳動對報道未予置評。其最新估值成市場焦點，有望令創辦人張一鳴躋身新首富。有專家表示，值得憧憬作為短影片一哥的字節跳動表現，若上市時大市氣氛暢旺，不排除可復蘇新股低沉的氣象。

內媒昨報道，字節跳動向港交所（388）提交承銷商聘用函，啟動赴港上市流程；不過昨午記者發現，內媒將相關報道抽起，無法顯示相關網頁。

膺中國短影片一哥

據南華早報月初報道，多位知情人士稱字節跳動估值近4,000億美元（約3.1萬億港元），為抖音在短片市場主要對手快手（1024）的1.8倍，奠定中國短影片一哥地位。有指由於有投資者有意買入字節跳動，故估值急升。

上市勢令38歲創辦人張一鳴身家水漲船高，根據福布斯富豪榜實時數據，其目前身家為355億美元，若以公司估值4,000億美元、其擁有約25%股權計，張身家或增近1,000億美元；勢超越農夫山泉（9633）鍾睒睒（632億美元）、騰訊（700）馬化騰（607億美元）、阿里（9988）馬雲（492億美元），榮登中國新首富。

早前曾傳出字節跳動擬分拆TikTok在美國上市，公司其後否認。上月小米（1810）國際部總裁周受資離職，擔任字節跳動新設立的首席財務官（CFO），被視為準備上市事宜。

字節跳動旗下有今日頭條、抖音、西瓜視頻、抖音國際版TikTok等多款知名Apps；並涉及教育、網購、遊戲、企業服務等多個範疇。

公司最新於去年11月融資，由美國私募股權公司紅杉資本和KKR領投，對應估值約1,800億美元。據悉公司過去至少完成九輪合共數百億美元的融資，參投機構包括紅杉資本、老虎環球基金、軟銀等。資金主要用於發展公司產品及業務，特別是TikTok海外擴張。

專家：產品邁向全球 值得憧憬

根據CB Insights數據，字節跳動估值三年間由200億美元，急飆至4,000億美元，光大新鴻基財富管理策略師溫傑稱，「佢有魔術棒嘅能力，活躍用戶2018年已經超越快手，成為後起之秀；通常獨角獸燒錢，佢就印錢。加上過往中資科技股戰場都喺內地，但抖音有能力將Apps同產品邁向全球，所以值得憧憬」。

獨立股評人聶振邦指出，字節跳動有望成史上全球最大獨角獸，「已超越螞蟻、遠高於估值約950億美元嘅Stripe」。他預期屆時招股反應熱烈，但表現視乎大市氣氛，「若恒指喺29500點以上，有機會取代快手成為凍資王」。