【本報訊】滙控（005）啟動重返亞洲策略，為配合「搵銀」在亞太、總部在英國佈局，集團拍板四大業務的環球主管西向東移。英國《金融時報》引述內部公告指，四名滙控高層下半年由倫敦調回港，集團行政總裁祈耀年亦在電郵提到，有關行動突顯亞太區重要性，是未來增長重心，集團全球策略之一是派更多高層駐紮亞洲，但此舉不影響總部設在英國的決定。

香港區列賬稅前盈利貢獻，去年對滙控佔比高逾九成，若以亞洲區計更超過集團全部稅前所賺，故外界常質疑總部為何不遷冊回港。分析相信，四名環球主管回港坐鎮，可更貼近亞洲市場脈搏及加快決策，亦展示滙控主要業務心臟已常駐本港；至於祈耀年及財務董事邵偉信等領導集團全局發展的職位，續駐紮倫敦。

英國《金融時報》昨提及四名回港高層，其中三位名字早於2月底已有外媒報道過，分別為環球銀行及資本市場（俗稱炒房）聯席主管Greg Guyett、財富管理及個人銀行業務環球行政總裁Nuno Matos及環球商業銀行業務行政總裁Barry O’Byrne，今次新增名字是滙豐投資管理環球行政總裁馬禮豪（Nicolas Moreau）。

祈耀年：倫敦重要性仍在

祈耀年在內部公告亦強調，雖銳意加強亞洲佈局，倫敦的重要性仍然繼續，他預期部份直接跟Greg Guyett、Nuno Matos及Barry O’Byrne工作的高層，亦會調回港，其餘大部份職位常駐倫敦不變。