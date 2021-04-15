英國有研究機構表示，中國或在全國碳市場獲太多的排放配額，或導致年內碳排發配額價跌至零，報告指「由於供大於求，加上基準沒有跡象會收緊，因此配額的公允價值為零。」

英國TransitionZero聯合創始人Matt Gray指出，因為發電廠效率的基準過於寬鬆，將造成配額過剩，意味高污染的發電廠也能低價買到配額，未有誘因減少碳排放。2006年歐洲新生的碳市場也遭遇類似事件，於是多年來沒有成為政策工具。Gray說，除非中國官員進行干預，否則可能年內在中國重演。Gray對《彭博》表示，中國需要從歐洲的錯誤中學習。

中國於2月啟動了國家排放交易系統，預計今年年中將進行首批交易，覆蓋2,000多家大型發電廠，並將在未來幾年擴大到更多行業，如鋼鐵和水泥製造。

中國期望在2030年到達排放峯值，然後2060年實現碳中和。中國生態環境部給工廠一定的排放配額，超過配額的工廠必須購買更多的許可證來彌補差額，期望透過市場力量鼓勵使用清潔能源。

TransitionZero稱，問題在於生態環境部根據工廠的效率發放配額，但中國最大的煤電站卻可以積累多餘的配額。

TransitionZero使用衛星圖像和機器學習，估計中國最大的煤廠在2019年和2020年的運營情況，發現整個電力系統可能賺取約16億噸的過剩配額，過多供應過剩意味價格將出現下滑，除非政府命令國有企業將價格保持在一定水平之上，或者政府改變交易系統的規則。

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