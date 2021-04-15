由新地（016）發展的的屯門新盤御海灣二期今日開價，首批單位提供88伙，折實平均呎價18,419元，折實呎價16,186至20,380元，入場費567.8萬元，折實呎價18,990元，價單總值6億元。新地代理業務部總經理張卓秀敏指，項目開價為「海景靚價」，有機會下周開售，本周六開始開示位及收票。

御海灣II首批88伙，包含23伙1房、21伙1房半及44伙2房單位，定價售價727.95萬元至1,060.47萬元，實用面積299至433方呎，最高折扣優惠22%，折實售價567.8萬元至827.16萬元，折實呎價16,186至20,380元。張卓秀敏看好本港樓市後市走勢，不擔心新盤承接力，對後市有信心

價單入場單位為1座3樓Q單位，實用面積299方呎，一房間隔，折實售價567.8萬元，呎價18,990元。

另外價單呎價最平單位為1座3樓B室，實用面積420方呎，兩房間隔，定價871.54萬元，折實售家679.8萬元，呎價16,186元。

項目一期去年七月推盤，首批單位提供88伙，折實平均呎價17,377元，是次二期比一期在8個月賣貴6%。至於與一期停售前最後一批單位平均呎價逾18,600元比，就平近1%。

御海灣II設有406伙，標準戶由開放式至三房間隔，另備特色戶。單位實用面積介乎255至731方呎，開放式單位佔6%，一房至兩房佔86%，三房佔5%，其餘為特色戶。

中原地產陳永傑表示，四月份一手市場不算熱鬧，料下半月才發力，全月料不足1000宗一手成交。御海灣二期開價與一期差不多，認為發展商開價穩陣，推售量不大，採分段開售。

美聯物業布少明指，御海灣二期開價貼市價，認為有競爭力。而一期最後一批呎價近19000，二期海景更靚，而同區半新樓如城點、御半山、菁雋呎價都逾19000元。他料本月新盤錄1000至1100成交比上月略少，如港島及九龍兩大盤本月開賣，則料有2000宗成交。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略