【本報訊】美股大型企業陸續揭曉首季財報，昨晚有身兼道指及標指成份股的高盛和摩根大通。其中高盛表示，首季收入達177億元（美元．下同），歸屬於普通股股東的盈利達67.11億元，每股盈利則為18.6元，分別按年升1倍、4.98倍及4.98倍。高盛不論收入和每股盈利，都遠勝市場預期，或與SPAC牽起熱潮有關，帶動高盛的投行業務在期內按年突飛猛進。

《CNBC》報道，市場預期高盛的首季收入為126億元，每股盈利則為10.22元。結果，高盛的首季收入比預期高出40.5%，每股盈利則高出82%。《CNBC》指出，高盛的投行業務在SPAC熱潮的推動下，相關收入達37.7億元，屬季度新高，跑贏預期的29億元，按年激增73%。

摩通盈利增4倍至143億

摩根大通亦表現良好，首季收入為322.66億元，按年增長14.07%，盈利則按年激增3.99倍至143億元，屬最佳季度盈利表現，每股盈利則為4.5元，摩通表示，SPAC熱潮帶動了股票包銷業務。摩通行政總裁Jamie Dimon表示，集團的貸款需求仍有挑戰，但政府推行刺激措施，經濟有望持續數年強勁增長。

多個指標超預期下，高盛股價造好，截至昨晚9時45分，報327.68元，升2.18%；摩通下挫1.2%。指數方面，道指升0.33%至33786點；納指重返14000關口，升0.14%至14015點；標指則升0.09%，並約在10時破頂，高見4150點。