今早先跟大家分享一個故事，在一個我和投資課程學生通訊群組，前日有學生傳了一張Cap圖，內容是有港交所中央系統記錄查詢服務數據，同學發現高盛證券旗下客戶持有美團（3690）股份，由4月10日1.32億股，相當於總發行股數2.24%，到4月12日大幅增加至4.33億，相當於總發行股數7.36%，「轉倉」活動是否意味股份，有機會被機構投資者配售？當時我立刻回應說，我們當然不可以一口咬定，轉倉活動等同於機構投資者配股，但空穴來風亦未必無因，看看之前騰訊配股前的情況你可以作參考。

阿里巴巴（9988）被判罰天價罰款，隨着這個長期困擾股價負面擔憂塵埃落定，股價表現不跌反升，或許這也是股票市場既有定律，壞消息全面反映，股價自然有所改善，當然螞蟻集團未來面對整改壓力，亦不可能再有當年招股時，高唱入雲的估值。多間內地互聯網企業被約談，當然利淡短線股價表現，為市場慢慢意識到，極其量也只會被判罰罰款及整改，內地政府即使繼續出招，亦不會像美國政府這樣咬住不放，所以即使「二選一」受累股，騰訊控股（700）和美團，對其負面的影響亦已慢慢反應。

說時遲，那時快，市場日前傳出抖音母公司字節跳動，有機會短期內啟動本港上市計劃。那麼，對快手和B站等影子股會否帶來憧憬呢？筆者的答案很簡單，首先字節跳動若果現在來香港招股，認購反應不能跟快手同日而語，估值亦未必能夠達到天價的4,000億美元，話雖如此，始終是本港第一上市，未來絕對具備快速機制納入各大指數，以及港股通憧憬，但對兩隻以上是同業的股價，刺激作用則有限，影子股概念未必湊巧。

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