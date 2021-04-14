【本報訊】被稱為「女股神」的方舟投資（Ark Invest）創辦人兼首席投資官Cathie Wood前晚接受美國CNBC訪問時指出，電子錢包及基因組學將成為除電動車行業外，兩個具顛覆性的行業。

睇好基因組學

Cathie Wood表示，對電子錢包感到非常興奮，電子錢包猶如口袋中有一個小銀行，更認為電子錢包及雙邊市場將蠶食傳統銀行今時今日所扮演的角色。據悉，旗艦基金ARK Innovation（ARKK）已投資167億美元（約1,302.6億元）於該行業，她現時已投資大量資金於Square及Paypal，其中Square為ARKK第二大持股，佔比達7%。

至於基因組學方面，Cathie Wood指其發展將會快得會「脫離束縛」，DNA測序將首次將科學引入醫療保健決策中。而在旗下的ARK的Genomics ETF（ARKG）中，以Exact Sciences 為其第二大持倉，她表示亦同時看好Invitae，並指出基因組學將能夠治人類以為的「死症」，包括癌症等。

不過，她亦對特殊目的收購公司（SPAC）近日的炒風深表關注。她認為SPAC市場中將會發生一些意外，特別是她看到太多資金追逐或許很少的真正好的機會時，「會比較擔心」。