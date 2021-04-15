每年首季一向是新股淡季，但是今年情况有異。會計師事務所安永指，今年首季全球IPO市場氣氛活躍，迄今共有403宗交易，集資額為1,056億美元（8,237億港元），分別按年增長85%和271%，為近20年來同期最出色。該行相信，隨全球各國的經濟體逐漸重拾正軌，加上中概股持續到港交所進行第二上市，香港的IPO活動將仍然保持活躍。

安永公佈今年首季全球IPO報告，指今年首季IPO市場交投活躍，其中特殊目的收購公司 （SPAC） 的IPO創新高，首季的交易數量及集資額已超越2020年全年。該行指，新冠疫情下的「新常態」，刺激市場流動性並帶來新機遇，促進IPO市場氣氛持續上揚。與此同時，投機性交易與向較年輕一代大眾開放的非機構性投資平台，漸趨普及，使投資較從前更為便利。展望未來，由於擔心市場即將面臨調整，投資者情緒保持審慎，並會繼續利用現有的流動性以獲取投資回報。

今年首季亞太區IPO活動佔全球總數的47%，共錄200宗交易，集資額343億美元。以集資額計，創20年來新高，亦打破了2010年首季的紀錄。科技行業仍是新股主流，期內錄51宗交易，集資177億美元。

安永亞太區上市服務主管蔡偉榮表示，踏入新冠疫情的第二年，市場既有樂觀情緒，也充斥不確定性，可能對2021年亞太區IPO市場造成波動。亞太區的企業需要在這種充滿挑戰的環境下保持韌性,才能成功上市。大中華區方面，他預計內地全面實施IPO註冊制將對資本市場帶來正面影響，加上退市機制和新發佈的IPO審批流程，預計內地上市公司的質素將日漸改善。

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