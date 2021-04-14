【本報訊】虛擬銀行Mox開業7個月上客量接近10萬人，昨宣佈推出信貸服務「Mox Credit」開拓非利息收入。該行行政總裁顧海表示，將分階段邀請客戶申請，料最終大部份客戶會採用新服務。

上客量累積近10萬

顧海接受本報專訪時表示，記賬卡將會新增「個人信貸額」，現有客戶僅需三步便可完成申請，大約1分鐘內可批出信貸額供客戶即時消費。該卡設有56天免息還款期，惟不設年費、逾期還款費用及超額費用。

Mox上客動力未減，單是最近兩個月，已激增2萬個新用戶，累計有近10萬用戶；活躍客戶每周使用記賬卡消費三次以上。

顧海滿腦子大計，絕大部份與開拓非利息收入有關。他透露正研究其他貸款項目，如現金貸款、先買後付方案；同時探討財富管理業務可能性，包括股票買賣及外滙服務，惟暫時未有更多詳情。為配合業務發展，顧海稱會繼續增聘人手，現時員工與客戶比率為1：550，較本港傳統銀行1：100至1：200有效率，並豪言今年目標是將比率提升至1：1,000。

全球絕大部份虛銀仍處於投資期，個別要長達6年才真正賺錢，惟顧海對本港虛銀盈利前景感樂觀，預料有部份將會在三、四年後有盈利，更有信心該行是其中之一。