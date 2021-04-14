《蘋果日報》早前訪問一位27歲的全職炒家，由細到大都冇打過工，只聚焦炒賣，除股票外，iPhone、紀念鈔乜都炒，其中炒股成績非常亮麗︰去年3月以30萬起家，最新已累積至近600萬元，唔少人會覺得，炒炒賣賣邊可能長久，呢條友仔遲早一鋪清袋。單望標題，我都有咁嘅感覺，但細看訪問內容，就覺得呢個例子值得大家借鏡。

呢位90後炒家出手很揀擇，贏面高才出手，冇機會嘅寧願瞓覺睇YouTube，此乃面對當下市況最佳態度，亦是我成日講嘅「寧願贏少啲都好過輸」，尤其全職炒冇其他收入來源，保本大於一切。他亦深明這個道理，所以習慣會將部份賺到嘅擺在銀行，避免自己沖昏頭腦，即保住盈利的大智慧，積小勝成大勝。試想想，如果今年1、2月（農曆年前）冇鎖定利潤，後果會係點？你知我知單眼佬都知。

被問到有冇必勝方法，他的答案是︰技術、心態、思維缺一不可。贏谷輸縮、嚴守止蝕乃技術，錢可以輸信心唔可以輸乃心態，在激烈市況保持清醒乃思維。講到尾，股市乃長期作戰場地，只要搵到自己合適的操作套路，透過實戰提升戰鬥力，就是提高生活質素的最佳方法，共勉之。

唐牛

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